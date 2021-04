Regel-Streit in der Formel 1: "Blödsinn", "naiv"

In der Formel 1 braut sich ein Streit über neue Aerodynamik-Regeln zusammen - und Sebastian Vettel steht indirekt im Mittelpunkt.

In der Formel 1 braut sich ein Streit über neue Aerodynamik-Regeln zusammen - und Sebastian Vettel steht indirekt im Mittelpunkt. Aston Martin, der schwächelnde neue Rennstall des viermaligen Weltmeisters, fühlt sich durch das veränderte Reglement benachteiligt und will das Gespräch mit dem Automobil-Weltverband FIA suchen. Im Raum steht auch ein Protest.

"Die Absicht ist, zu sehen, ob man noch etwas ändern kann, um das auszugleichen", sagte Teamchef Otmar Szafnauer am Samstag am Rande des Qualifyings zum Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola bei Sky: "Darüber muss man diskutieren."