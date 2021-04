Handball, WM-Playoffs: DHB-Frauen gewinnen Hinspiel in Portugal

Die deutschen Handballerinnen haben einen großen Schritt in Richtung der erfolgreichen WM-Qualifikation gemacht.

Die deutschen Handballerinnen haben einen großen Schritt in Richtung der erfolgreichen WM-Qualifikation gemacht.

Das Team von Bundestrainer Henk Groener setzte sich im Playoff-Hinspiel bei Außenseiter Portugal mit 32:27 (17:10) durch und geht mit sehr guten Chancen in das entscheidende Duell am kommenden Dienstag (17.30 Uhr LIVE im TV auf SPORT1 und im STREAM) in Hamm (Westfalen).