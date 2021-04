Formel 1: Imola-Rennen mit Schumacher, Vettel LIVE im TV, Stream, Ticker

Wer gewinnt das zweite Saisonrennen der Formel 1 in Imola? Lewis Hamilton startet von der Pole, doch Red Bull hat taktische Vorteile. Vettel hofft auf WM-Punkte.

Drei Wochen nach dem Auftakt in Bahrain nimmt die Formel-1-Saison endlich richtig Fahrt auf - und das auf geschichtsträchtiger Strecke.

Beim Großen Preis der Emilia-Romagna am Sonntag starten die Motoren im legendären Autodromo Enzo e Dino Ferrari von Imola - und WM-Spitzenreiter Lewis Hamilton jagt weiter seinen achten Titel.

Die Pole ist in Imola besonders wichtig, da auf dem relativ schmalen Kurs in Imola das Überholen vergleichsweise schwierig ist. Die 528 Meter lange Boxengasse - die längste in diesem Jahr - müssen die Strategen zudem ebenfalls beachten.