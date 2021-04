Soll der FC Bayern Hansi Flick halten oder ziehen lassen? SPORT1-User gespalten

So erklärt Flick seine Entscheidung

Trainer Hansi Flick verkündet, dass er den FC Bayern im Sommer verlassen will. Die SPORT1-User sind sich nicht einig, ob der Klub ihn gehen lassen soll.

Hansi Flick hat in Wolfsburg für ein Beben gesorgt, das auch in München mehr als nur spürbar war. (BERICHT: Gespräch ohne Salihamidzic! So lief Flicks Entscheidung)