FA-Cup: Tuchel schlägt Guardiola und zieht mit Chelsea ins Finale ein

Tuchel erinnert sich an frühere Duelle mit Guardiola

Werner bereitet Siegtor vor

Für ManCity mit Ilkay Gündogan ist damit die erste von vier Titelchancen in den nächsten sechs Wochen vertan.

Zum zweiten Halbfinale am Sonntag zwischen Leicester City und dem FC Southampton (FA Cup: Leicester City - FC Southampton, So., ab 19.30 Uhr im LIVETICKER) sind erstmals 4000 Zuschauer zugelassen. Es ist der Auftakt des groß angelegten Pilotprojekts zur Fanrückkehr. Im Endspiel am 15. Mai sollen schon 21.000 Anhänger das englische Nationalheiligtum bevölkern. (FA Cup: Ergebnisse und Spielplan)