Eintracht nach Gladbach-Klatsche - Verspielt Frankfurt die Champions League?

Rode und Trapp sehen keinen unmittelbaren Zusammenhang

Sebastian Rode pflichtete dem Schlussmann bei und wollte keinen unmittelbaren Zusammenhang mit den Ereignissen der vergangenen Tage herstellen: "Es wäre zu einfach, die Niederlage am Trainerwechsel festzumachen. Wir müssen in den kommenden Spielen zeigen, dass es nicht daran liegt."

Erinnerungen an Kovac und Rose werden wach

Dennoch werden Erinnerungen an frühere Bekanntgaben von Trainerwechseln innerhalb einer Bundesliga-Saison wach. Im April 2018 verkündete Niko Kovac offiziell seinen Abschied von Frankfurt zum FC Bayern München. Am darauffolgenden Spieltag ging das Team sang- und klanglos mit 1:4 in Leverkusen unter, verlor vier der fünf letzten Partien und rutschte aus den europäischen Plätzen noch auf Rang acht ab. Immerhin gelang im DFB-Pokal der große Triumph, doch in der Bundesliga ging der Saft aus.