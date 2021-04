Hansi Flick: Hasan Salihamidzic Hauptgrund für seine Entscheidung

Völlig überraschend hat er nach dem 3:2-Erfolg beim VfL Wolfsburg am späten Samstagnachmittag verkündet, dass er die Münchner am Saisonende trotz eines Vertrags bis 2023 verlassen will. Bei Sky sagte Flick: "Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Das ist Fakt."