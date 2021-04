Volleyball: Dresden verkürzt in Finalserie

Die Volleyballerinnen des Dresdner SC haben mit einem hart umkämpften Sieg in der Finalserie um die deutsche Meisterschaft verkürzt. Die Sachsen setzten sich am Samstag in eigener Halle gegen den MTV Stuttgart knapp mit 3:2 (30:28, 22:25, 25:20, 19:25, 15:12) durch und wehrten den ersten Titel-Matchball der Schwaben ab. Am Mittwoch (18.00 Uhr) kann die Mannschaft von Cheftrainer Alexander Waibl in der Best-of-Five-Serie ausgleichen und das Entscheidungsspiel erzwingen.