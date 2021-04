Hansi Flick will FC Bayern verlassen: Reaktionen von Neuer, Müller und Co

Hansi Flick kündigt an, dass er seinen Vertrag beim FC Bayern nach der Saison auflösen will. Es dauert nicht lange, bis sich einige Bayern-Spieler dazu äußern.

Was für ein Paukenschlag nach dem 3:2-Sieg des FC Bayern in Wolfsburg !

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte", erklärte er nach dem Spiel am Sky -Mikrofon. Eine Reaktion von Seiten der Bayern gab es bisher noch nicht.

Manuel Neuer: "Die Gründe sind für uns in erster Linie nicht so wichtig. Es war für uns alle eine emotionale Geschichte. Wir müssen das als Mannschaft jetzt erstmal verarbeiten. Wir hatten eine sehr erfolgreiche und schöne Zeit gemeinsam. Für ihn war es ganz wichtig, dass er es uns persönlich sagt, bevor er es der Öffentlichkeit sagt. Das ist ein Zeichen dafür, dass unser Verhältnis sehr gut ist."

Christian Streich (Trainer SC Freiburg): "Es ist beeindruckend, was er bei Bayern München geschafft hat. Er hat nicht wenige Leute überrascht, die ihm das in dieser Form nicht zugetraut hätten. Er ist ein großartiger Trainer, wir werden sehen, was er in Zukunft macht. Jeder Klub und jeder Verband kann sich glücklich schätzen, wenn er Hansi als Coach bekommt."