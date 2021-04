Olympia-Quali: Wellbrock knapp über Weltjahresbestzeit

Florian Wellbrock hat bei der Olympia-Qualifikation in Berlin das mit Spannung erwartete Rennen über 400 m Freistil für sich entschieden.

Doppel-Weltmeister Florian Wellbrock hat bei der Olympia-Qualifikation in Berlin das mit Spannung erwartete Rennen über 400 m Freistil für sich entschieden. Der 23-Jährige blieb in 3:44,36 Minuten nur um eine Hundertstelsekunde über seiner vor einer Woche in Magdeburg geschwommenen Weltjahresbestzeit. Auch Lukas Märtens (3:44,86) und Henning Mühlleitner (3:45,36) blieben deutlich unter der Normzeit für Tokio.