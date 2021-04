FC Bayern München: Hansi Flick will Verein verlassen

Bayern-Hammer: Flick will gehen!

Hansi Flick will den FC Bayern München zum Saisonende verlassen. Das verkündet der Trainer nach dem Bundesliga-Spiel gegen Wolfsburg.

"Ich habe der Mannschaft gesagt, dass ich den Verein unter der Woche informiert habe, dass ich am Ende der Saison aus meinem Vertrag raus möchte. Das ist Fakt", erklärte er nach dem Spiel am Sky-Mikrofon. Der Rekordmeister muss diesem Wunsch allerdings noch zustimmen, Flicks Vertrag an der Säbener Straße läuft noch bis 2023. (Tabelle der Bundesliga)