Bundesliga-Barometer: Fans für mehr Investitionen in den Nachwuchsbereich

"Wir merken die klare Tendenz, dass wir eingreifen müssen", sagte der 52-Jährige im Interview mit ran.de . Man müsse "jetzt reagieren, die nächsten Schritte einleiten und dabei nicht zwingend eine Kehrtwende herbeiführen, uns aber deutlich in eine andere Richtung bewegen."

Mehrheit der Fans findet Nachwuchsarbeit "sehr wichtig"

Dabei helfen soll das "Projekt Zukunft" , das der Deutsche Fußball-Bund (DFB) gemeinsam mit der Deutschen Fußball Liga (DFL) und den Vereinen auf den Weg gebracht hat. "Wir möchten die Ausbildung unserer Spieler und Trainer deutlich weiterentwickeln", erklärte Bierhoff. In den Auswahlmannschaften von der U17 bis hin zur U21 sei zu erkennen, dass die Anzahl "an herausragenden Spielern pro Mannschaft" im Vergleich zu früheren Jahrgängen extrem abgenommen habe.

Eben jener Trend mache sich auch in der Bundesliga erkenntlich, wo die Klubs vermehrt französische oder englische Talente verpflichten. "Der deutsche Nachwuchs erhält zeitgleich zu wenig Spielpraxis", sagte Bierhoff. Dies wolle der Ex-Stürmer aber nicht als Kritik an den Vereinen verstanden wissen, es sei lediglich ein weiteres Indiz, "dass sich die deutschen Spieler am Ende qualitativ steigern müssen."