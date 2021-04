3.Liga: 1860 München gewinnt gegen Türkgücü - FCK hofft auf Klassenerhalt

In der 3. Liga besiegt 1860 München im Derby Türkgücü. Der 1. FC Kaiserslautern feiert einen wichtigen Erfolg im Abstiegskampf.

1860 München hat seine Aufstiegsambitionen in der 3. Liga untermauert.

Kaiserslautern überholt Uerdingen

Siegesserie von Magdeburg gerissen

Unterdessen kam der 1.FC Magdeburg nach vier Siegen am Stück nicht über ein 0:0 gegen den FSV Zwickau hinaus. Der FCM muss damit weiterhin nach unten schauen, der Vorsprung auf die Abstiegsränge beträgt vier Punkte.

Hansa Rostock hatte am Freitag die Tabellenführung durch ein 1:0 bei Bayern München II übernommen. Der Ingolstadt kann nach Punkten am Sonntag mit einem Sieg gegen den SV Meppen gleichziehen. Der bisherige Spitzenreiter Dynamo Dresden befindet sich nach Coronafällen in Quarantäne.