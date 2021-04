Wiederaufstieg geglückt! Daniel Farke kehrt mit Norwich City in die Premier League zurück. Zwei Konkurrenten patzen.

Norwich City mit dem deutschen Teammanager Daniel Farke kehrt nur ein Jahr nach dem Abstieg in die Premier League zurück.

Der Zweitliga-Spitzenreiter profitierte am Samstag von den Patzern der Konkurrenten Swansea City (2:2 gegen Wycombe) und FC Brentford (0:0 gegen Millwall) und steht bereits vor seinem Heimspiel am Abend (21.00 Uhr) gegen den AFC Bournemouth als Aufsteiger in die englische Eliteklasse fest.