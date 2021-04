Corona: Top Four um deutschen Basketball-Pokal verschoben

Termin des Top Four wird frühestmöglich bekannt gegeben

Noch am Donnerstag waren alle Testergebnisse der Teams negativ. Am Freitagabend nach der Ankunft der Mannschaften hatte die erste Testreihe im Hotel dann aber einen Corona-Fall bei den Göttingern ergeben, sagte der BBL-Hygiene-Experte Florian Kainzinger bei MagentaSport : "Auflage des Gesundheitsamtes für eine Austragung des Turniers war dann, dass bei einer weiteren Testung alle Göttinger negativ sind."

Die Basketball Bundesliga (BBL) entschied sich daher für die komplette Verschiebung des Turniers auf einen späteren Zeitpunkt. Der Termin werde frühestmöglich bekannt gegeben. "Wir haben noch zwei Monate Zeit und werden versuchen, das Top Four so durchzuführen, wie es geplant war", sagte Holz dem SID: "Mit allen Teams an einem Wochenende und an einem Ort, der weiterhin München heißt."