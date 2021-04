99. Formel-1-Pole: Hamilton in Imola auf Startplatz eins

Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz eins in den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola.

Rekordweltmeister Lewis Hamilton geht von Startplatz eins in den Großen Preis der Emilia-Romagna in Imola. Der Mercedes-Pilot aus England sicherte sich im Qualifying zum zweiten Formel-1-Saisonrennen die Pole Position vor dem Red-Bull-Duo Sergio Perez (Mexiko) und Max Verstappen (Niederlande). Zum 99. Mal steht Hamilton damit in der Königsklasse ganz vorne.