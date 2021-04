Abstieg rückt näher: Würzburg ohne Chance bei St. Pauli

Der Abstieg rückt für die Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga immer näher.

Der Abstieg rückt für die Würzburger Kickers in der 2. Fußball-Bundesliga immer näher. Die Franken kassierten am 29. Spieltag beim 0:4 (0:3) beim FC St. Pauli ihre höchste Saisonniederlage und haben bei einem Spiel mehr weiterhin sechs Punkte Rückstand auf den VfL Osnabrück auf dem Relegationsplatz. St. Pauli verbesserte sich durch den vierten Sieg in Serie zumindest vorübergehend auf Rang sechs.