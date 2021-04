Formel 1, Imola-Qualifying: Vettel düpiert - Hamilton holt Pole vor Red Bull

Lewis Hamilton sichert sich in Imola die Pole Position. Sebastian Vettel enttäuscht, auch Mick Schumacher scheidet früh aus.

Das war leider wieder nichts. Sebastian Vettel hat beim Qualifying für den Großen Preis der Emilia Romagna erneut enttäuscht ( Formel 1, Großer Preis von Imola: Rennen So. ab 15 Uhr im SPORT1 -Liveticker ).

Der Heppenheimer verabschiedete sich in Imola im Aston Martin bereits in Q2 und startet am Sonntag nur von Platz 13 ins Rennen. "Ich bin nicht glücklich mit der Runde", sagte Vettel: "Es ist sehr eng. Eine etwas bessere Runde hätte wohl eine deutlich bessere Platzierung bedeutet."