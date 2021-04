Vettel fordert: Formel 1 muss Vorreiterrolle beim Umweltschutz einnehmen

Sebastian Vettel sieht in der Formel 1 weiter Nachholbedarf beim Umweltschutz und erachtet das Thema als essenziell für die Zukunft der Rennserie.

Sebastian Vettel sieht in der Formel 1 weiter Nachholbedarf beim Umweltschutz und erachtet das Thema als essenziell für die Zukunft der Rennserie. Die Königsklasse müsse "eine Vorreiterrolle einnehmen, sonst hat sie in Zukunft einen schweren Stand", sagte Vettel im Interview mit Sport1 und F1-Insider.com. Die Formel 1 sei bekannt für Innovationen. Man müsse den Hunger der Ingenieure in die richtige Richtung lenken, dann "wird auch die Allgemeinheit weiter davon profitieren."