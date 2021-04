Dota 2 Item-Guide: Ist Helm of the Dominator gut?

Anzeige

Dota 2: Auf Lycan kann der Helm of the Dominator gut funktionieren

Helm of the Dominator gilt als schlechtes Item in Dota 2 und wird von Gamern dementsprechend auch vernachlässigt. Doch stimmt das überhaupt? Wir geben die Antwort.

Wie in Dota 2 Item Guides üblich, schauen wir uns zunächst die Fakten an. Helm of the Dominator ist seit dem Patch 4.0 im Spiel und kostet 2350 Gold. Um das Item auf die Level 2 Variante upzugraden, muss man 6000 Gold locker machen. Fun Fact: Level 2 war eine lange Zeit nicht mal mehr im Shop verfügbar.

Helm of the Dominator gewährt +6 auf alle Stats, +6 HP-Regeneration und +6 Rüstung. Nutzt man die Level-2-Variante, ergeben sich folgende Werte: +20 auf alle Stats, +8 HP-Regeneration und +8 Rüstung.

Aktiviert bekommt ihr mit dem Item "Dominate". Damit könnt ihr neutrale Einheiten (auf Level 2 sogar Ancients) kontrollieren, mit folgenden Abänderungen: Ihre Bewegungsgeschwindigkeit wird auf 425 reduziert, die HP werden auf 1000 (1800 auf Level 2) beschränkt und die Einheit bekommt +25 Basisschaden, +12 HP Regeneration, +4 Mana Regeneration und +4 Rüstung.

Kein schlechtes Item – aber nur für bestimmte Helden

Helm of the Dominator ist ein sehr altes Item in Dota 2 und aktuell schätzen wir es als ausgeglichen ein. Es ist definitiv nicht overpowered, aber auf den richtigen Helden auch nicht schlecht.

Helm of the Dominator wird bevorzugt in frühen Stadien des Spiels eingesetzt, da es die HP-Regeneration und die Rüstung aufrechterhält. Die aktive Fähigkeit ist der Trumpf dieses Items: Dominate gibt Kontrolle über eine neutrale Einheit, einen gegnerischen Creep oder eine Beschwörung – Ausnahmen sind hier Necronomicon Minions, Siege-Creeps oder Creep-Helden. Im Prinzip bekommt man dadurch einen zweiten Helden an seine Seite. Besonders zu Beginn einer Runde macht diese Fähigkeit mehr Schaden als die meisten Supports. Beispiele für gute Neutrale Einheiten sind Kobold Foreman, Ghost, Alpha Wolf, Mud Golem oder Wildwing Ripper.

Helm of the Dominator ist nur für bestimmte Helden nützlich. Am besten passt das Item zu Lycan, Chen, Beastmaster, Enchantress, Io und Dark Seer. Bei diesen Helden ist es besonders nützlich für Crowd Control, um neutrale Camps zu stacken, Roshan zu scouten, Gegner in eine Falle zu locken und um Wards zu zerstören.