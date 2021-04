Anzeige

Formel 1: Vettel im 3. Training 14. - Norris vor Hamilton Vettel 14. - Youngster vor Hamilton

Sebastian Vettel im Abschlusstraining in Imola © AFP/SID/MIGUEL MEDINA

Sebastian Vettel droht in Imola mit Aston Martin eine weitere Enttäuschung. Lando Norris schiebt sich im 3. Training zwischen Verstappen und Hamilton.

Sebastian Vettel muss sich im zweiten Rennen für Aston Martin auf eine weitere Enttäuschung einstellen.

Im Abschlusstraining in Imola belegte der 33-Jährige am Samstag nur den 14. Platz und war dabei erneut langsamer als sein Teamkollege Lance Stroll. Vettel lag zudem über 1,4 Sekunden hinter Spitzenreiter Max Verstappen, der sich nach einem Defekt am Freitag stark zurückmeldete (SERVICE: Alles zur Formel 1).

Lando Norris vor Lewis Hamilton

Der Niederländer hatte etwas mehr als eine halbe Sekunde Vorsprung auf dem hinter McLaren-Youngster Lando Norris drittplatzierten Weltmeister Lewis Hamilton. Im Qualifying (14.00 Uhr) dürfte es aber deutlich enger zugehen. Mick Schumacher im unterlegenen Haas-Boliden war schneller als sein russischer Teamkollege Nikita Mazepin (Formel 1 in Imola: Die Ergebnisse).

Vettel hatte nach dem Training am Freitag angegeben, sich etwas wohler im AMR21 zu fühlen. In starke Rundenzeiten schlug sich dieses Gefühl am Samstag aber noch nicht nieder.