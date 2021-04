Formel 1: Keine Zuschauer beim Großen Preis von Spanien

Die Formel 1 tut sich bei der angestrebten Rückkehr zur Normalität weiter schwer. Wie der Circuit de Barcelona-Catalunya am Samstag bekannt gab, sind beim vierten Saisonlauf am zweiten Mai-Wochenende im Rahmen der Maßnahmen zur Eindämmung der Corona-Pandemie keine Zuschauer zugelassen.

Auch an diesem Wochenende bei der zweiten Saisonstation in Imola/Italien sind keine Zuschauer zugelassen. Offen ist noch, wie die Behörden am 2. Mai beim Großen Preis von Portugal in Portimao verfahren.