Premier League: Wie Thiago und Rodrigo gemeinsam zu Stars wurden

Die Statistiken geben diesen Vergleich nicht her. Aber Thiago ist auch befangen. Immerhin ist Rodrigo sein bester Freund - und das seit Kindestagen in Brasilien. (Tabelle der Premier League)

Am Montag hätten die Weggefährten erstmals in einem Ligaspiel aufeinandertreffen können, wenn Rodrigos Leeds United den großen FC Liverpool von Thiago empfängt. Das Problem: Rodrigo schaffte es mit einer Oberschenkelverletzung nicht in Kader (Premier League: Leeds United - FC Liverpool am Mo. ab 21 Uhr im LIVETICKER)