Pep Guardiola: Darum spielt Zack Steffen für ManCity gegen Chelsea

Zack Steffen wird am Samstag den Platz von Stammkeeper Ederson einnehmen. Das verriet Guardiola auf der Pressekonferenz am Freitag ( FA Cup: Ergebnisse und Spielplan ).

Der US-Nationaltorwart, der in der vergangenen Saison an Fortuna Düsseldorf ausgeliehen war, stand bisher in allen Pokalspielen im Tor.