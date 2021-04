Bundesliga: Bayer Leverkusen gegen 1. FC Köln - Funkels Debüt missraten

Friedhelm Funkels Start in seine aller letzte Rettungsmission ist gehörig missraten.

Bayer meldete sich im Kampf um die Champions-League-Qualifikation zurück. Die Mannschaft von Leih-Trainer Hannes Wolf verkürzte den Rückstand auf den Tabellenvierten Eintracht Frankfurt, der am Nachmittag bei Borussia Mönchengladbach verloren hatte, auf sechs Punkte. ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Funkel: Ergebnis spiegelt nicht den Spielverlauf wider

Allerdings sprach Funkel auch über die deutlichen Defizite seiner Kölner. "Beim zweiten Tor haben wir uns einfach dämlich angestellt, so klar und deutlich muss man das sagen. Wir sind in einen Konter gelaufen obwohl wir genau wussten, dass sie sehr schnelle Spieler haben", erklärte er.

"Wir haben überhaupt keine Grund nach diesem Spiel die Köpfe hängen zu lassen. Was die Mannschaft fußballerisch auf den Platz gebracht hat war gut, aber das Endergebnis ist halt ein 0:3. Damit müssen wir in den nächsten Tagen zurecht kommen", sagte Funkel, der mit dem 1. FC Köln bereits am Dienstag gegen RB Leipzig gefordert ist.