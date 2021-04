Bundesliga: Union Berlin - VfB Stuttgart

Union Berlin besiegt den VfB Stuttgart am 29. Spieltag mit 2:1 (2:0). Für die Köpenicker ist es der erste Pflichtspielsieg gegen die Schwaben.

Überraschungsteam Union Berlin hält in der Fußball-Bundesliga weiterhin stramm Kurs auf die Europapokalränge.

Grischa Prömel (20.) und Petar Musa (43.) schossen die Berliner zum zehnten Sieg in der laufenden Spielzeit. Philipp Förster (49.) verkürzte für die Gäste.

Der siebte Tabellenplatz, der schon vor der Partie zu Buche stand, könnte Union unter Umständen zur Teilnahme an der neuen Conference League reichen. ( Ergebnisse und Spielplan der Bundesliga )

Europa League in Reichweite

Bei Stuttgart konnte der zuletzt wegen Sprunggelenksproblemen fragliche Torjäger Sasa Kalajdzic (14 Saisontore) in Berlin doch mitwirken. Der für seine Größe von zwei Metern technisch findige Kalajdzic fiel zu Beginn immer wieder auf, obwohl sich beide Teams in der Anfangsphase schwer beim Herausspielen von Chancen taten. Die Abwehrreihen standen organisiert. (Der Spielverlauf zum Nachlesen)

Den Treffer erzielten aber die Gastgeber - mit ihrem ersten vernünftigen Angriff. Jener ging nach einem starken Steckpass von Christian Gentner über Kapitän Christopher Trimmel, der von der rechten Strafraumseite mit einer butterweichen Flanke in der Mitte Prömel fand. Per Flugkopfball traf der Mittelfeldspieler in seinem 100. Spiel für die Köpenicker.