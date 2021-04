Horst Hrubesch feiert 70. Geburtstag

Netzer: Hrubesch "lausiger Kicker"

Hrubesch führte U21 zum EM-Titel

ÄNIS BEN-HATIRA: Der Mittelfeldspieler beweist in Schweden ebenfalls Qualitäten. Er kommt zu drei Kurzeinsätzen und einem Auftritt von Beginn an - im Finale spielt er nicht. Seinen Status als unvollendetes Talent kann er bis heute nicht ablegen, wechselt nach politischen Irritationen im Januar 2017 aus Darmstadt in die Türkei. Landet 2019 bei Honvéd Budapest © Getty Images

JÉRÔME BOATENG: Der heute 30-Jährige spielt 2009 für den Hamburger SV, ist dort ein wichtiger Eckpfeiler in der Defensive. Nur wenige Monate nach der EM debütiert er in der A-Nationalmannschaft, mit der er 2014 Weltmeister wird. Mit den Bayern feiert er viele Erfolge, seine Zeit an der Säbener Straße neigt sich aber offenbar dem Ende entgegen © Getty Images

MANUEL NEUER: Die Nummer eins, damals in der U21, heute in der A-Elf. Der spätere Welttorhüter kassiert in fünf Spielen nur ein einziges Gegentor und gewinnt seinen ersten Titel mit dem DFB - 2014 folgt der WM-Pokal in Brasilien © Getty Images

Seinen Hof in der Lüneburger Heide mit der Pferdezucht hat Hrubesch, ehemaliger Vorsitzender der Interessengemeinschaft Edelbluthaflinger, aufgegeben, um nach Boostedt in Schleswig-Holstein zu ziehen - in die Nähe seiner Kinder und Enkelkinder. "Ich habe in meinen 70 Jahren viel erlebt. Alles, was jetzt noch kommt, ist eine Zugabe", sagt Hrubesch, der seinen runden Geburtstag in Ruhe genießen will. "Ohne Brimbamborium" eben.