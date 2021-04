Bundesliga: Borussia Mönchengladbach - Eintracht Frankfurt 4:0

Adi Hütter wird in der kommenden Saison auf der Gladbach-Bank sitzen © Imago

Im brisanten Spiel gegen sein kommendes Team geht Eintracht-Coach Adi Hütter in Gladbach unter. Die Fohlen haben sogar noch Pech bei einigen Schiri-Entscheidungen.

Der Höhenflug von Eintracht Frankfurts Hurra-Fußballern ist ausgerechnet am künftigen Arbeitsplatz von Trainer Adi Hütter jäh gestoppt worden.

Die Hessen verloren nach einer Woche voller Enttäuschungen eine temporeiche Partie bei Borussia Mönchengladbach mit 0:4 (0:1) und kassierten im Rennen um die erstmalige Teilnahme an der Champions League einen Dämpfer. ( Tabelle der Bundesliga )

Die Nationalspieler Matthias Ginter (10.) und Jonas Hofmann (60.) sowie Ramy Bensebaini (67.) und Hannes Wolf (90.+5) trafen für die Borussia, die ihre Europapokal-Ambitionen unterstrich. Die Eintracht enttäuschte nach drei Siegen in Folge dagegen vor allem nach der Pause, wenige Tage nach den verkündeten Abgängen von Hütter nach Gladbach und Sportvorstand Fredi Bobic nach Berlin gab es auch auf dem Rasen einen Rückschlag. Am Sonntag kann Borussia Dortmund den Rückstand auf den Tabellenvierten auf vier Punkte verkürzen.

Rode: "Wasser auf die Mühlen der Kritiker"

"Wir waren nicht so griffig, vor allem bei den Standards", analysierte Hütter bei Sky. "Wir haben uns heute nicht so präsentiert wie in den letzten Wochen und hatten zu wenig Zugriff aufs Spiel. Wir haben alles probiert, es ist alles komplett schief gegangen."