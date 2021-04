Benjamin Patch: Berlins Volleyball-Star erklärt Outing

Der in Utah geborene US-Amerikaner, der sich unter anderem auch durch Keramik-Kunst verwirklicht, fühlt sich wohl in Stadt und Verein, hat seinen Vertrag bis 2024 verlängert, im Volleyball mit seinen üblicherweise sehr kurzen Vertragslaufzeiten ein bemerkenswertes Bekenntnis.

Patch: Dieser Sieg ist alles für mich! Es fühlt sich anders an als in meiner ersten Saison. Dieser Sieg bedeutet durch die Menge der Probleme infolge von Corona sehr viel. Wir haben es geschafft, als Team zusammenzukommen und haben einen Weg gefunden, die Meisterschaft zu gewinnen. Kompliment an Friedrichshafen. Sie haben einen guten Fight geliefert. Ich bin sehr stolz auf unser Team und darauf, die Trophäe zurück nach Berlin zu holen. Berlin hat mir als Stadt und als Gemeinschaft so viel gegeben. Es fühlt sich an wie meine Stadt.