Formel 1: Vettels Boss Lawrence Stroll will mit Klage Beben auslösen

Lawrence Stroll will offenbar die FIA verklagen © Imago

Lawrence Stroll könnte ein Beben in der Formel 1 auslösen. Der Mitbesitzer von Vettels Rennstall Aston Martin will offenbar die FIA verklagen.

Bahnt sich schon vor dem zweiten Rennen in Imola der nächste große Formel-1-Skandal an? SPORT1 erfuhr: Aston-Martin-Mitbesitzer Lawrence Stroll denkt ernsthaft darüber nach, den Automobil-Weltverband FIA und/oder Rechteinhaber Liberty zu verklagen. ( SERVICE: Alles zur Formel 1 )

Aston Martin fühlt sich durch neue Regeln betrogen

Aston Martin bezweifelt deshalb, dass die Regeländerung tatsächlich aus Sicherheitsgründen erfolgte. Der wahre Grund für die Unterboden-Kastrierung, so vermutet man beim neuen Team von Sebastian Vettel: Die FIA wollte Mercedes und Aston Martin einbremsen, weil beide wegen ihrer Fahrzeugkonzepte mit dem geringeren Anstellwinkel am meisten unter der Regeländerung leiden würden.

"Willkürliche Wettbewerbsverzerrung" soll nun einer der Hauptpunkte in der geplanten Anklageschrift heißen.

Beim englischen Sky deutet Aston-Martin-Teamchef Otmar Szafnauer an, dass es Redebedarf mit der FIA gibt: "Man muss jetzt herausfinden, was und warum etwas passierte und dann schauen, was man tun kann, damit alles gerechter wird."