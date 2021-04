NBA: Donovan Mitchell von den Utah Jazz verletzt sich am Knöchel

Die Utah Jazz dominieren in der NBA und sind aktuell mit einer Bilanz von 42 Siegen und 14 Niederlagen das beste Team. Der Außenseiter stellt die Favoriten in den Schatten.

Mitchell droht lange Pause

Mitchell agierte zuletzt in Topform und war einer der besten Spieler der Liga. Der All-Star-Guard erzielte im April durchschnittlich 31,0 Punkte pro Spiel, so viele wie seit Karl Malone niemand mehr in einer Jazz-Uniform. Mitchell erzielte vor der Pacers-Partie in vier Spielen in Serie mindestens 35 Punkte, in drei der vier Begegnungen kam er sogar auf mehr als 40 Zähler.