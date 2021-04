NBA: Dwyane Wade kauft sich bei Utah Jazz ein

Die Utah Jazz haben einen prominenten neuen Mann an ihrer Seite. Dwyane Wade schließt sich einer Eigentümergruppe an.

Der frühere Basketball-Star Dwyane Wade hat sich beim ambitionierten NBA-Team Utah Jazz eingekauft. Der dreimalige Champion schließt sich einer Eigentümergruppe an, die vom Technologie-Milliardär Ryan Smith angeführt wird.

"Ich habe gesehen, wie Shaq (Shaquille O'Neal, d. Red.) es in Sacramento gemacht hat. Ich habe Grant Hill gesehen, wie er es in Atlanta gemacht hat. Ich habe gesehen, wie Jordan es in Charlotte geschafft hat", erklärte der 39-Jährige Wade bei ESPN. Er spielte 14 Jahre für Miami Heat und gewann mit der Franchise aus Florida drei NBA-Titel (2006, 2012, 2013).