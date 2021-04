Max Kruse: Union-Berlin-Star motzt über Autohaus wegen Lamborghini-Beratung

Max Kruse sorgt mal wieder für Wirbel abseits des Rasens. Der Star von Union Berlin will einen Lamborghini kaufen und lässt seiner Wut über die Beratung freien Lauf.

Der Star-Kicker von Union Berlin beschwerte sich auf gleich mehreren Plattformen darüber, von einem Luxus-Autohaus in Stuhr bei Bremen seiner Meinung nach inadäquat behandelt worden zu sein.

Was war geschehen? Kruse maulte zunächst auf Instagram, um dann auch auf dem Live-Streaming-Videoportal Twitch zu wettern: "In jedem Autohaus sollte man versuchen, den Kunden glücklich zu machen. Gerade in gewissen Preiskategorien erwarte ich einen gewissen Service."