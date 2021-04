DEL: Wolfsburg in den Play-offs - Mannheim holt Heimrecht

Wolfsburg in den Play-offs - Mannheim holt Heimrecht © FIRO/FIRO/SID/firo Sportphoto/Jürgen Fromme

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich am vorletzten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Play-off-Ticket gesichert.

Die Grizzlys Wolfsburg haben sich am vorletzten Spieltag der Deutschen Eishockey Liga (DEL) das Play-off-Ticket gesichert. Der dreimalige Vizemeister gewann am Freitagabend 4:2 (1:1, 1:1, 2:0) bei den Straubing Tigers und ist mit 58 Punkten zum Abschluss am Sonntag nicht mehr aus den Top vier der Nordstaffel zu verdrängen. Anthony Rech war mit den Treffern zum 1:1 und 3:2 der Mann des Tages.