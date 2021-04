DEL: Adler Mannheim nehmen Revanche an Eisbären Berlin für Klatsche

Am 41. Spieltag in der PENNY DEL feiern die Adler Mannheim einen Sieg bei den Eisbären Berlin. Damit nimmt der Meister erfolgreich Revanche für die Heimklatsche.

Nach der bitteren 1:4-Heimklatsche gegen die Eisbären Berlin am 39. Spieltag in der PENNY DEL gelingt den Adler Mannheim nun am 41. Spieltag ihrerseits ein 3:1-Erfolg in der Hauptstadt. (Ausgewählte Spiele der PENNY DEL LIVE im TV auf SPORT1)