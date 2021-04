NBA: Dwyane Wade erwirbt eine Beteiligung an den Utah Jazz - Miami Heat enttäuscht

Dwyane Wade kehrt nach fast genau zwei Jahren wieder auf die Bühne der NBA zurück. Der dreimalige Champion kauft Anteile an den Utah Jazz. Die Miami Heat sind enttäuscht.

Am 10. April 2019 erklärte Dwyane Wade seinen Rücktritt aus der NBA. Am 16. April 2021 kehrt er als Team-Mitbesitzer wieder in die beste Basketballliga der Welt zurück. (SERVICE: Alles zur NBA)