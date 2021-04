Stuttgart-Termin bleibt trotz French-Open-Verschiebung bestehen

Das Rasentennis-Turnier der Männer in Stuttgart bleibt trotz der Verschiebung der French Open um eine Woche am angestammten Termin.

Das Rasentennis-Turnier der Männer in Stuttgart bleibt trotz der Verschiebung der French Open um eine Woche am angestammten Termin und überschneidet sich damit mit dem zweiten Grand Slam des Jahres.

Im am Freitag von der ATP veröffentlichten überholten Kalender wurde Stuttgart für den 7. bis 13. Juni bestätigt, in Roland Garros wird wegen der Corona-Situation erst vom 30. Mai bis 13. Juni gespielt.

Neu in den Kalender sind in der Vorwoche der French Open ein weiteres Sandplatzturnier im Tenniscenter von Novak Djokovic in Belgrad und eines in Parma gerückt.