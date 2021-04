WTA-Turnier in Köln ins nächste Jahr verschoben

WTA-Turnier in Köln wird auf 2022 verschoben © AFP/GETTY IMAGES/SID/DYLAN BUELL

Die für Mitte Mai geplante Premiere des WTA-Turniers in Köln wird in das kommende Jahr verschoben. Wie die Veranstalter am Freitag mitteilten, mache die "weiterhin unkalkulierbaren Corona-Infektionslage" eine Umplanung des Tennis-Events erforderlich.