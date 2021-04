Boxen: Erster WM-Kampf endete nach 43 Runden kurios

Es ereignete sich an einem Dienstagmorgen, in der südenglischen Provinz. Genauer gesagt auf einem freien Acker am Rande eines kleinen Nests namens Farnborough.

Man schrieb den 17. April 1860, Königin Victoria herrschte über Großbritannien. An jenem Morgen standen sich in einem Ring unter freiem Himmel der 25 Jahre Amerikaner John Carmel Heenan und der neun Jahre ältere Engländer Tom Sayers gegenüber - zum ersten WM-Kampf der Box-Geschichte.

So fand der britische Premierminister Henry John Temple ebenso den Weg nach Farnborough wie der Prinz of Wales, der 1901 als Edward VII. den Thron bestieg, und Schriftsteller Charles Dickens.

Was sie sahen, war ein archaiches Schauspiel. Beide Boxer traten mit bloßen Fäusten an, was eigentlich illegal war. Doch wer kümmerte sich an diesem Morgen um derart Belangloses?