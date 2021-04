Ralf Rangnick: Keine Einigung mit Frankfurt, Schalke, Milan und Chelsea

Wenger, Rangnick und Co.: Doppelpass spekuliert über Flick-Nachfolge

C. Michel

Erst Milan, dann Schalke und jetzt Frankfurt: Obwohl es vielversprechende Angebote und Gespräche gab, landete Ralf Rangnick bei keinem neuen Verein. Warum ist das so?

Inzwischen ist Rangnick seit seinem Ende im Juli vergangenen Jahres bei RB als Head of Sport and Development Soccer ohne feste Anstellung.

Obwohl es vielversprechende Angebote und Gespräche gab, landete einer der deutschen Top-Manager bislang bei keinem neuen Verein. Dabei flirtete bereits im November 2019 AC Mailand intensiv mit dem 62-Jährigen, der bereits Italienisch lernte und in Doppelfunktion als Trainer und Sportdirektor fungieren sollte.

Piolis Erfolg verhinderte Rangnick bei Milan

Auch der FC Chelsea hatte ihn als Nachfolger des im Januar entlassenen Frank Lampard auf dem Zettel. Doch Rangnick lehnte ab und begründete in der englischen Times : "Ich habe gesagt: 'Ich würde gerne kommen und mit euch arbeiten, aber ich kann es nicht für vier Monate machen. Ich bin kein Interimstrainer'." Thomas Tuchel fing stattdessen an und steht mit den Blues inzwischen im Halbfinale der Champions League.

2016 scheiterte bereits ein Engagement in England, bei der Suche nach einem neuen Nationaltrainer war auch Rangnick im Gespräch. Der Verband entschied sich für Sam Allardyce, wobei diese Zusammenarbeit nach nur einer Partie beendet war. Allardyce hatte einem Journalisten verraten, wie man Transferregeln umgehe. Das ist aber eine andere Geschichte.

"Der damalige Verbandsfunktionär Dan Ashworth hatte mich angerufen und gesagt: 'Ralf, du wärest mein Kandidat gewesen, aber die anderen wollten einen englischen Coach als Vorbild für die nächste Generation. Am Ende wissen wir, wie das ausgegangen ist...', blickte er zurück. Es passte also in der Vergangenheit oftmals nicht ganz zusammen.