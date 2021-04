Stuttgart "Surge" startet in ELF - Ex-Bundestrainer Hanselmann Headcoach

Die neue Franchise aus Stuttgart wird unter dem Namen Stuttgart Surge in die Premierensaison der European League of Football (ELF) starten.

Die neue Franchise aus Stuttgart wird unter dem Namen Stuttgart Surge in die Premierensaison der European League of Football (ELF) starten. Das teilten die Schwaben am Freitag mit. "Der Name passt wirklich gut zu uns", sagte General Manager Timo Franke. Auf Deutsch kann der Name als "plötzlicher Anstieg" oder "Stromstoß" übersetzt werden.