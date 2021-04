2. Bundesliga: Greuther Fürth in Darmstadt 2:2, Braunschweig vs Paderborn 0:0

Greuther Fürth beweist Moral im Aufstiegsrennen und kommt in Darmstadt nach 2-Tore-Rückstand zurück. Braunschweig verpasst den Befreiungsschlag im Tabellenkeller.

Die Franken erholten sich bei Darmstadt 98 am Freitag von einem 0:2-Pausenrückstand und schlugen noch zum 2:2 zurück. ( Der Spielverlauf zum Nachlesen )

Fürth bestes Auswärtsteam der Liga

Die Gäste wollten unbedingt Wiedergutmachung für das peinliche 0:4 im Hinspiel betreiben, sie wurden aber sofort erneut eiskalt erwischt. Tobias Kempe (2.) schlenzte einen Freistoß über die Mauer an den Innenpfosten und ins Tor.

Eine Nummer 18 lieferte dann auch Fürth: Paul Seguins Schuss (45.+1) war der 18. Aluminium-Treffer der Franken in dieser Spielzeit.

Braunschweig punktet im Abstiegskampf

Eintracht Braunschweig sammelt Punkt um Punkt für den Klassenerhalt. Gegen den SC Paderborn fuhr das Team um Felix Kroos am Freitag ein 0:0 und hat somit nur eines seiner vergangenen neun Spiele verloren. ( Der Spielverlauf zum Nachlesen )

In einem schwachen Spiel gab es zunächst nur einen Aufreger: Eintracht-Stürmer Nick Proschwitz war im Paderborner Strafraum zu Fall gekommen, den zunächst verhängten Foulelfmeter gab es nach Videobeweis aber doch nicht (19.). Ansonsten wogte die Begegnung in gemächlichem Tempo im Mittelfeld hin und her.