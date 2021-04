Bundesliga: RB Leipzig vs TSG Hoffenheim 0:0, VAR nimmt Tor zurück

Ist der Weg für die neunte Deutsche Meisterschaft in Folge für den FC Bayern jetzt endgültig frei?

Für wenige Augenblicke sah es danach aus, als würde RB Leipzig den Titelkampf in der Bundesliga tatsächlich noch einmal spannend machen.

Als Yussuf Poulsen in der 95. Minute zum vermeintlichen Sieg gegen die TSG Hoffenheim traf, waren die Leipziger in der Blitztabelle bis auf zwei Zähler an den Bayern dran. (Bundesliga-Tabelle)