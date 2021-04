Groener trotzt den Personalsorgen: "Team gut zusammengewachsen"

Bundestrainer Henk Groener geht trotz der großen Personalsorgen der deutschen Handballerinnen optimistisch in das Play-off-Hinspiel um das WM-Ticket gegen Portugal. "Die Situation ist nicht einfach, aber es nützt nichts, sich über unsere Lage zu beschweren. Das Team ist in dieser Woche gut zusammengewachsen", sagte der Niederländer am Freitag nach der Ankunft im portugiesischen Luso in einer digitalen Medienrunde.