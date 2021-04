FC Bayern München: Stefan Effenberg über die Zukunft des Rekordmeisters

In den nächsten zwei Jahren laufen beim FC Bayern München die Verträge von derzeit sieben unangefochtenen Stammspielern aus. Stefan Effenberg schlägt Alarm.

In der neuen Folge des SPORT1 Podcasts "Meine Bayern-Woche" widmet sich die 52 Jahre alte Bundesliga-Legende nicht nur der offenen Zukunft von Trainer Hansi Flick. Der "Tiger" analysiert die Transferaktivitäten seines früheren Mitspielers und jetzigen FCB-Sportvorstands Hasan Salihamidzic.

Vor was Effenberg warnt, ist ein Verlust von Bayerns Achse der Zukunft! ( Provoziert Hansi Flick seinen Abgang? )

"Das ist das Gerüst des FC Bayern und das ist eigentlich die spannendste Frage in den nächsten sechs oder neun Monaten: Wie tritt man an diese Spieler heran? Verlängern? Vertrag auslaufen lassen? Den Spieler auf den Markt geben? Das ist ein ganz schmaler Grat auf dem sich der FC Bayern in den nächsten Jahren befinden wird. Es kann passieren, dass sie ein bisschen Bayern-Gen verlieren."