Judoka verpassen Medaillenränge zum EM-Auftakt

Die deutschen Judoka haben die Medaillenränge zum Auftakt der EM in Portugal verpasst. Bei den Titelkämpfen in Lissabon mussten sich Mascha Ballhaus (bis 52 kg) und Jana Ziegler (bis 57 kg) am Freitag in der zweiten Runde geschlagen geben. Die weiteren Starter des Deutschen Judo-Bundes (DJB) scheiterten bereits an ihrer Auftakthürde.