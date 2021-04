Überfall auf AS-Rom-Verteidiger Chris Smalling

Chris Smalling (l.) ist in seinem Haus überfallen worden © AFP/SID/MARCO BERTORELLO

Der frühere englische Nationalspieler Chris Smalling ist laut italienischen Medien in seinem Haus überfallen worden. Die Einbrecher waren wohl bewaffnet.

Der ehemalige englische Nationalspieler Chris Smalling ist am Freitagmorgen in seinem Haus in Rom überfallen worden. Das berichten italienische Medien übereinstimmend.