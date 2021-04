Uli Hoeneß: EuroLeague "hinkt NBA nicht mehr so weit hinterher"

Der FC Bayern hat es in diesem Jahr als erster deutscher Klub in die Playoffs der europäischen Königsklasse EuroLeague geschafft. Der Druck sei dadurch gestiegen. "Wenn man oben ist, das ist ja wie im Fußball. Früher haben wir uns gesagt: Wenn wir deutscher Meister werden, ist das super. Heute heißt es: deutscher Meister ist sowieso klar. Aber Halbfinale der Champions League ist auch Voraussetzung. Und das ist fast unmenschlich."

Hoeneß: Basketball muss zwei Kraft werden

Grundsätzlich müsse man "daran arbeiten, dass der Basketball neben dem Fußball zur zweiten Kraft in Deutschland wird", sagte Hoeneß. Er denke dabei an "ein Wochenende des Basketballs". Das Top Four um den Bundesliga-Pokal könne beispielsweise "etwas sein, wo man mal an einem Wochenende spielen könnte, wo kein Fußball ist."