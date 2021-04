FC Bayern: Zukunft von Eric Maxim Choupo-Moting noch nicht klar

Er soll bleiben, aber will er das auch selbst?

Der FC Bayern möchte den am Saisonende auslaufenden Vertrag mit Eric Maxim Choupo-Moting unbedingt verlängern. Der 32 Jahre alte Stürmer ist für einen Verbleib in München offen. Doch es gibt einen Haken.

SPORT1 Chefreporter Florian Plettenberg sagt im neuen Podcast "Meine Bayern-Woche": "Vereine aus dem Inland, aber vor allem aus dem Ausland sind an ihm interessiert. Darunter Topklubs. Choupo-Moting fühlt sich sehr wohl in München, will aber regelmäßig spielen. Die Backup-Rolle hinter Robert Lewandowski reicht ihm auf Dauer nicht."