DOSB fordert Sport für Kinder und Jugendliche im Freien

Der Deutsche Olympische Sportbund (DOSB) fordert in einem Brief an die Vorsitzenden der Regierungsfraktionen, bei den Beratungen des Infektionsschutzgesetzes Sport im Freien für Kinder und Jugendliche weiter zuzulassen. Alle wissenschaftlichen Untersuchungen sprächen dafür. Eine Ansteckungsgefahr existiere so gut wie nicht, Kinder würden immer dicker. Grundsätzlich überständen Menschen, die regelmäßig Sport treiben, Infektionen wie COVID-19 besser als Menschen mit Bewegungsmangel.